Almanacco del 21 aprile 2024: santi, avvenimenti, nati e scomparsi importanti

È il 21 aprile, oggi è una giornata ricca di avvenimenti interessanti e importanti! Sei pronto a scoprire tutto ciò che questa data ha da offrire?

Santi del Giorno

Sant’Anselmo d’Aosta (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Corrado (Giovanni Evangelista) Birndorfer da Parzham (Cappuccino)

San Maelrubha di Applecross (Abate)

San Roman Adame Rosales (Sacerdote e Martire)

Sant’Anastasio il Sinaita

Sant’Aristo (Sacerdote e Martire)

Sant’Apollonio di Roma (Filosofo e Martire)

Accadde Oggi

Il 21 aprile del 1989, Nintendo lanciò sul mercato il Game Boy, che compie oggi 34 anni. Il Game Boy è stata la console da viaggio più popolare della storia e ha dominato la scena dei portatili per videogame per quasi un ventennio. Per milioni di ragazzi di allora è stato un irresistibile

Nati in questo giorno

Il 21 aprile del 1948 è nato Gino Strada, figura storica della medicina umanitaria e del pacifismo italiano. È lo storico fondatore della ONG Emergency, con cui è impegnato a portare cure mediche nei teatri di guerra

Il 21 aprile del 1864 è nato Max Weber, economista e storico tra i più autorevoli del Novecento. La sua opera ha influenzato il pensiero occidentale contribuendo alla nascita della sociologia moderna e fornendo concetti fondamentali

Il 21 aprile del 1926 è nata Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno, è stata la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi.

Il 21 aprile del 1915 è nato Anthony Quinn, un “gigante” del cinema, ricordato soprattutto per le magistrali interpretazioni di personaggi dai modi brutali e rozzi. Nato a Chihuahua, in Messico, ma con passaporto statunitense

Nati… sportivi

Il 21 aprile del 1955 è nato Toninho Cerezo, un allenatore di calcio nato a Belo Horizonte, in Brasile. Come centrocampista difensivo, ha indossato le maglie di Atlético Mineiro, Roma, Sampdoria, São Paulo Futebol Clube e anche…

Il 21 aprile del 1986 è nato Mirko Valdifiori, un calciatore nato a Russi, in provincia di Ravenna. La sua carriera è iniziata con alcune presenze in Serie B con il Cesena, due campionati in C1 (Pavia e Legnano) e, con la maglia dell’Empoli

I Doodle di Google

Oggi si celebra Friedrich Fröbel e la pedagogia. Il pedagogista tedesco Friedrich Fröbel è stato un punto di riferimento per illustri educatori del Novecento, come l’italiana Maria Montessori.

Scomparsi oggi

Il 21 aprile del 1731 è scomparso Daniel Defoe, da molti riconosciuto come il padre del romanzo inglese e pioniere del genere d’avventura. Nato a Stoke Newington, distretto di Londra, e morto a Moorfields nell’aprile del 1731

Il 21 aprile del 2016 è scomparso Prince, da molti osannato come il “Re del pop”. In carriera ha venduto circa 80 milioni di dischi e, nel 2004, è stato inserito dalla rivista americana “Rolling Stone” al 27º posto.

Il 21 aprile del 1924 è scomparsa Eleonora Duse, un modello universale nella storia del teatro italiano. Nata a Vigevano, in provincia di Pavia, Eleonora Duse è stata un’eroina dei palcoscenici internazionale