Salerno: arrestati due uomini per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti

Lo scorso 28 aprile, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di due uomini, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Uno era già sottoposto agli arresti domiciliari, mentre l’altro è stato arrestato in flagranza di reato.

Le accuse

I due individui sono stati arrestati dalle forze dell’ordine in quanto, dopo aver effettuato la cessione di stupefacente a favore di un terzo acquirente, sono stati trovati in possesso di oltre venti dosi di cocaina e crack, due sostanze estremamente pericolose e illegali.

Oltre a queste dosi di droga, sono stati sequestrati loro anche oltre 15 mila euro in contanti, probabilmente provenienti dalle attività illecite legate al traffico di droga. Per questo i due uomini sono stati subito condotti in carcere, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sullo stato della loro situazione giudiziaria.

Gli impegni della Polizia di Stato

L’arresto dimostra l’impegno della Polizia di Stato nella lotta al traffico di droga nella città e nei dintorni. Grazie all’azione tempestiva della Squadra Mobile, è stato possibile fermare i due soggetti e sequestrare una notevole quantità di stupefacenti e denaro contante. La speranza è che questo arresto possa contribuire a limitare il fenomeno della droga nella zona e a migliorare la sicurezza dei cittadini.