Tragedia di Eboli, il piccolo Francesco Pio sarà seppellito nel cimitero di Salerno

Due occhi grandi e scuri e un sorriso pieno di gioia. Cuori e dediche. Parole di conforto e di supporto. E i due profili Facebook, di Paola Ferrentino che cambiano l’immagine di profilo. È di almeno tre ore fa la modifica delle immagini del profilo per i due account social probabilmente gestiti dalla stessa mamma del piccolo Francesco Pio e nei quali viene proposta la foto del bimbo in tutto il suo splendore.

Tanti i messaggi di cordoglio

Le amiche di Paola, le conoscenti, la consolano con messaggi che strappano le lacrime e lei risponde con l’emoticon di un cuore rosso e quella del pianto.

La donna è straziata, ancora incredula, dilaniata dal dolore. La tragedia che lunedì mattina si è consumata a Campolongo e le ha strappato per sempre il bimbo di appena un anno, tredici mesi, probabilmente la segnerà per il resto della sua vita. Nessuna spiegazione, nessuna parola potrà mai essere di conforto soprattutto in questo momento ancora così delicato e triste.

Tra i messaggi di cordoglio e i pensieri di incoraggiamento uno lascia il solco nel segno della tragedia “Amore eri un bimbo stupendo .ora sei un angioletto. Paola fatti forza e tanto coraggio”.

Un angioletto, ecco cosa è adesso quel bimbo così piccolo.

La donna ha una bambina di 5 anni ed un piccolo di 3 anni. Francesco Pio, invece, aveva festeggiato l’8 marzo scorso il suo primo anno di vita.

L’autopsia e il rito funebre

Intanto mentre l’amministrazione comunale di Eboli conferma il lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento del rito funebre, l’amministrazione comunale di Salerno raccolta l’istanza da parte della famiglia del piccolo ha autorizzato la sepoltura nel cimitero di Brignano subito dopo il rito funebre.

A lavoro ancora gli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e mettendo insieme testimonianze e dichiarazioni, alcune a quanto pare, discordanti tra loro.