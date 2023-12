Salernitani con la valigia: la mostra arriva a Novi Velia

Dopo il successo avutopresso l’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, il 16 dicembre, la mostra “Salernitani con la valigia” si sposta presso il comune di Novi Velia, all’ex Chiesa San Giorgio. L’iniziativa nasce dalla rubrica omonima presente sul Mattino tenuta dal giornalista e organizzatore dell’evento Antonio Corbisiero, che si è occupata dell’emigrazione, in particolare dei nostri concittadini salernitani.

La mostra

Saranno celebrati i personaggi che si sono distinti all’estero non solo per l’impegno lavorativo ma anche per quello nel sociale e nel mondo culturale, tra cui emigrati del calibro di Rocco Scotellaro, Angelo Tajani, Filippo Gagliardi, Gaetano Ciancio (specialista oncologo di Miami) e molti altri.

L’iniziativa

“Salernitani con la valigia” è curata dal Centro Studi per le Migrazioni “Pascal D’Angelo”, sempre attento a questo fenomeno che ha visto una crescita negli ultimi decenni. Per inaugurare la mostra nella sua nuova casa ospite, seguirà il Convegno sull’emigrazione italiana all’estero, alle ore 11:00, nella quale interverranno Antonio Corbisiero, nonché direttore del Centro Studi per le Migrazioni “Pascal D’Angelo”, l’esperta di migrazione e professoressa Angela Rosa Pinto e la giornalista Mariella Marchetti. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, il sindaco di Novi Velia Adriano De Vita, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Parmenide Francesco Massanova e il presidente della Pro loco Novi Velia Maurizio Musto. Inoltre, la professoressa Maria Pia Lorenzo leggerà alcuni passi tratti dai libri di Pascal D’Angelo.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Si ringrazia il Comune di Novi Velia per il patrocinio e la Pro loco Novi Velia per la collaborazione.

L’Associazione ArteA invita alla partecipazione chiunque sia interessato al fenomeno dell’emigrazione e voglia approfondire tale argomento attraverso un incontro culturale il giorno 16 dicembre 2023 alle ore 11:00 presso l’ex Chiesa San Giorgio.