Salernitana Femminile 1919: successo all’esordio in campionato

Vince e convince la Salernitana Femminile 1919 alla sua prima gara nel girone C di Serie C. La formazione granata batte in rimonta, al “Volpe”, per 2-1 il Grifone Gialloverde. Sono le laziali a passare in vantaggio al 9′ con Conti che dall’interno dell’area sfrutta una discesa solitaria di Nicosia Vinci. A metà frazione però Sabatino si procura un rigore con Cuomo fredda dagli undici metri per pareggiare i conti.

Nella ripresa gara apertissima con occasioni da ambo i lati: a risolvere la contesa è un guizzo di capitan Olivieri che in rovesciata sorprende il numero uno capitolino. Il Grifone nel finale colpisce una traversa con Di Berardino ma finisce 2-1 per la formazione di Valentina De Risi.

Salernitana Femminile 1919 -Grifone Gialloverde 2 –1: IL TABELLINO

Salernitana- Grifone Gialloverde 2 – 1

Reti: 9’ pt Conti, 22’ pt Cuomo (rig), 38’ st Olivieri

Salernitana: Pascale, Apadula (1’ st Abate), Calvanese, Longo, Apicella, Cozzolino, Sabatino, Favilene, Cuomo, Olivieri D’Orso (30 ‘pt Piccolo). All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Mecede, Di Santi, Colonnese, Genovese, Marino, Donnarumma.

Grifone Gialloverde: Gervasi, D’Aversa (14’ st Ambrosio), D’Onofrio (24’ st Egidi), De Cesaris, Petrazzi, Di Berardino, Daggiante (12’ st Paglicci), Adiutori, Nicosia Vinci, Villocca (34’ st Di Guglielmo), Conti (27’ st Forgione). All. Gagliardi

A disposizione: Quaglietta, Mandara, Rossi, Lorenzetti.

Arbitro: Francesco Battistini (sez, Lanciano)

Assistenti: Gabriele Federico (sez. Agropoli) -Salvatore Tartaglione (sez. Napoli)

Ammoniti: – Angoli: 6-3 Recupero: 1’ pt- 6‘ st.

Le parole post gara del mister Valentina De Risi

“Vittoria importante che dedico al pubblico. Per me è stato davvero emozionante vedere la tribuna piena di persone che ci hanno sostenuto fino all’ultimo. Bellissimo, poi, festeggiare con tutta questa gente. Per noi è un successo che ha un doppio valore, quindi la vittoria sicuramente va dedicata al pubblico. Sapevamo di affrontare una gara difficile. Abbiamo iniziato da pochissimo e stiamo ancora sperimentando e cercando le soluzioni giuste anche in base all’avversario. Era importante fare risultato, abbiamo portato a casa i tre punti, ci godiamo questo momento. Siamo ben consapevoli di dover lavorare tantissimo ancora. C’era bisogno di carattere, di non mollare mai e le ragazze lo hanno fatto. Le ringrazio perchè hanno dato l’anima fino all’ultimo, quindi sono molto contenta di loro”.