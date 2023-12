Rimpianto Salernitana: rimonta il Milan, ma si fa raggiungere al novantesimo

Una buona Salernitana sfiora l’impresa all’Arechi. Fazio e Candreva rimontano il vantaggio di Tomori. La Bersagliera dà la sensazione di poter chiudere il match in contropiede, ma gli attaccanti non riescono a trovare l’ultimo passaggio. Ne approfitta il Milan che cinicamente inchioda i granata sul pareggio con Giroud. Sfuma il regalo degli uomini di casa a Walter Sabatini per il ritorno a Salerno.

Il primo tempo

Partita godibile all’Arechi, con azioni da una parte e dall’altra e la sensazione che la rete possa arrivare da un momento all’altro. Passa in vantaggio il Milan al 16’. Cross da palla inattiva per Leao che mette dentro. Serie di batti e ribatti, la sfera si aggiusta per Tomori che di testa fa 0-1. È il suo terzo goal in campionato.

Ancora Milan in avanti, con un ricamo di Leao per Hernandez: coraggioso e pulito Costil in uscita sui piedi del terzino rossonero. La risposta della Salernitana con un angolo corto per Candreva, Benacer allunga la traiettoria verso lo specchio: respinge Magnan. Altro brivido per la porta del Milan. Kastanos per Candreva che rientra e va in porta col mancino: alto. Egoista il capitano dei Cavallucci nell’occasione, poco distante Dia era liberissimo in area. Occasionissima per Kastanos dopo un uno due con Candreva. Sul corner successivo la riprende la Salernitana con il terzo tempo poderoso di Fazio che schiaccia in rete un cross al bacio di Candreva. Pasticcio di Costil nel finale su punizione di Hernandez. L’estremo difensore si fa sfuggire il docile tiro, ma rinviene con il piede anticipando gli avversari.

La ripresa

Buona Salernitana a inizio ripresa nonostante l’infortunio di Dia. Rischiano, però, i granata lasciando troppa liberta a Loftus Cheek che va in porta con il piede forte, ma trova un reattivo Costil a dire di no. Poco dopo ribalta il match la Salernitana. Candreva punta la porta in contropiede, arriva ai 25 metri, sposta la palla e calcia. La parabola a uscire inganna Magnan che si fa sorprprendere sul suo palo: 2 a 1. A propiziare la rete anche un infortunio occorso a Tomori.

La Salernitana è scatenata. Schema su punizione e palla a Mazzocchi che la piazza dal limite: questa volta è straordinario Magnan che con un colpo di reni devia in angolo. Miracoloso Costil al minuto 81’ due volte su Jovic a tenere in piedi il fortino granata. Doccia fredda per il pubblico dell’Arechi quando è appena scoccato il novantesimo: palla di Jovic per Giroud che mette in rete con colpo da biliardo dal centro dell’area. Nel finale ci provano entrambe le compagini, ma non basta. Salernitana-Milan finisce 2 a 2.