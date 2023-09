Riapertura scuole ad Agropoli, La Porta: «trascurati problemi strutturali degli edifici scolastici

Conto alla rovescia per la riapertura delle scuole.

Tra una settimana, infatti, gli studenti campani torneranno a sedere tra i banchi.

Anche quest’anno, però, emergono perplessità per le condizioni in cui troveranno i loro istituti scolastici.

Nel caso di Agropoli già in passato sono state segnalate criticità. Ad esprimere ora nuovi dubbi è il consigliere di minoranza Massimo La Porta.

Il pensiero di Massimo La Porta

«Trascorsa la stagione delle sagre e dei revival, arriviamo alla sedicesima edizione del settembre culturale, evento di eccellenza della città di Agropoli, grazie all’ impegno del Consigliere Comunale Francesco Crispino. In questo grande contenitore della cultura, vi sono i luoghi dove esercitarla, la scuola in quanto luogo di apprendimento, deve garantire la massima sicurezza per i nostri figli e per tutti i lavoratori del mondo scolastico», evidenzia La Porta.

Le critiche sull’edilizia scolastica

Poi l’affondo: «Purtroppo l’amministrazione Mutalipassi, per la totale assenza di visione e programmazione, continua a portare avanti una modalità di manutenzione ordinaria, trascurando il grande problema strutturale di alcuni plessi scolastici della Città di Agropoli (I progetti che si candidano ai fondi PNRR, non sono una giustifica). A dimostrazione di tale rilievo, si riscontra dalla programmazione triennale sulle opere pubbliche, che non vi è traccia di come dare continuità al percorso didattico dei nostri ragazzi, nel caso che ci fossero i finanziamenti (trattasi di opere con durata almeno biennale)».

E conclude con un monito: «non usiamo la “cultura” come vetrina, ma garantiamo sicurezza e continuità a chi la deve insegnare e apprendere».