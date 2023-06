Riaperto il tratto dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ tra Fisciano e Baronissi

Da oggi sarà possibile percorrere regolarmente il tratto dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che collega Fisciano e Baronissi. Le attività lungo la strada sono state concluse in anticipo rispetto ai tempi previsti, consentendo la riapertura del tratto chiuso durante la notte.

Lavori intensivi per garantire sicurezza e miglioramenti

Durante i lavori, è stata creata una parzializzazione della carreggiata tramite l’utilizzo di barriere in new jersey in calcestruzzo, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e del personale operante nel cantiere. Questa configurazione ha reso impossibile lo smontaggio delle barriere durante le ore notturne.

Interventi completati grazie a un’organizzazione efficiente

Grazie a un’intensa attività lavorativa svolta ininterrottamente 24 ore su 24, con la collaborazione di quattro ditte contemporaneamente e l’utilizzo di impianti per calcestruzzo e conglomerati bituminosi, sono stati eseguiti scavi, modellazioni del terreno, armature, riparazioni delle opere idrauliche, nuova pavimentazione, adeguamenti della segnaletica stradale e rimozione delle barriere in calcestruzzo. Ciò ha permesso la completa riapertura del tratto.

Miglioramenti per una strada più sicura e fluida

I lavori svolti tra Fisciano e Baronissi hanno riguardato l’allargamento della sede stradale e l’installazione di nuove barriere di sicurezza per garantire una maggiore protezione agli utenti. Questo intervento consentirà di restituire al traffico una strada migliorata in termini di sicurezza e fluidità, superando le attuali limitazioni geometriche. I livelli di sicurezza e servizio sono stati aumentati grazie al potenziamento delle barriere di sicurezza stradale e all’allargamento della carreggiata, migliorando il comfort di viaggio e l’ampiezza della visuale.

Collaborazione tra enti per una gestione efficace

Le modalità di intervento e gestione dei lavori sono state concordate durante il COV (Comitato operativo di viabilità) presso la Prefettura di Salerno, al fine di condividere le fasi dei lavori con le autorità locali.