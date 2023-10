Promozione: Battipagliese ed Ebolitana travolgenti

Nella Sesta Giornata del Campionato di Promozione Girone D, la Battipagliese travolge fuori casa il Real Palomonte per 1-4 e si rilancia dopo l’ultima sconfitta in campionato.

I ragazzi di mister Calabrese, dopo essere passati in svantaggio per 1-0, riescono a ribaltare la gara, fino a travolgere completamente l’avversario. Mattatore della partita Olmos autore di una doppietta.

Ebolitana corsara a Pontecagnano

L’Ebolitana si impone per 3-0 sullo Sporting Pontecagnano e continua la sua striscia di risultati utili consecutivi, portandosi -1 punti dalla prima della classe.

Tra i risultati maturati nel corso della sesta giornata, spicca la sconfitta del Città Di Campagna sul campo del Sant’Egidio per 1-0.