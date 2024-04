Focus Promozione: L’Ebolitana si riprende la vetta

Quando mancano solo due giornate al termine del girone D di Promozione, l’Ebolitana si riprende la vetta. L’ultimo episodio di questo thriller infinito che vede la compagine della piana del Sele contrapposta all’Atletico San Gregorio si consuma questo pomeriggio con la netta vittoria ai danni del Sant’Egidio.

Balzo in vetta

I padroni di casa si impongono per 3 reti a 0 e sfruttano il passaggio a vuoto dell’Atletico San Gregorio, che nella giornata di ieri si è arreso clamorosamente al Victoria Marra, capace di rifilare un tris alla capolista. I Leoni scivolano addirittura al terzo posto a inseguire anche la Junior Stabia Friend.

Bene ancora la Battipagliese, che fa penare i propri tifosi fino al 93’ quando Raiola regala un’inaspettata rimonta: le Zebrette sono al quarto posto, ma a sole due lunghezze dalla vetta.

Un’Ebolitana da primato

E’ un’Ebolitana da primato quella che si impone nettamente sul Sant’Egidio Calcio. Naddeo, Garofalo e Corsaro regalano la vetta ai padroni di casa che sono al quarto risultato utile consecutivo, questa volta i biancoazzurri non staccano il sorpasso, come avvenuto a Campagna e si riprendono la testa del girone D. Ora ci sono atre due gare fondamentali, la prossima in trasferta contro Pagani, ma i pensieri sono tutti rivolti al big match dell’ultima giornata in casa contro l’Atletico San Gregorio: questo girone promette ancora tanti colpi di scena.

Rimonta clamorosa per la Battipagliese

Un tiro cross di Raiola al 93′ regala una vittoria insperata alla Battipagliese e completa una rimonta eccezionale. Da infarto. Zebrette, infatti, sotto di due reti (Di Ruocco al 26′ e Pisapia al 33′) nonostante l’uomo in più (espulso il portiere Canneloro per fallo da ultimo uomo al 14′) che dimostrano enorme carattere ribaltando il risultato. Accorcia Buonocore al 37′ (tap in di testa da due passi su cross di Natella), pareggia Zoppino (colpo di testa sugli sviluppi di un corner al 15′ del secondo tempo) prima dell’apoteosi finale con Raiola.

Risultati

Centro Storico-Città di Campagna 0-2

Junior Stabia-Pagani 3-0

Sanseverinese-Real Palomonte 5-1

Sporting-San Valentino 4-0

Agerola-Battipagliese 2-3

Faiano-Temeraria 0-0

Ebolitana-Sant’Egidio 3-0

Classifica

Ebolitana 65

Junior Stabia 64

San Gregorio 63

Battipagliese 63

Città Di Campagna 58

Agerola 49

Sanseverinese 46

Victoria Marra 43

Atletico Pagani 33

Temeraria 31

Sporting Pontecagnano 28

Centro Storico 26

Faiano 24

Sant’Egidio 24

Real Palomonte 8

San Valentino 5