Prima Categoria: cade la Poseidon. Atletico Agropoli corsaro a Battipaglia. Prima sconfitta per la Polisportiva Marina

Nella Terza Giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, ottima vittoria da parte dell’Atletico Agropoli Cilento sul difficile campo dell’Atletico Battipaglia, decide l’incontro una rete di Di Mauro, per lo 0-1 finale.

Poseidon sconfitta a Giffoni

La Poseidon cade sul campo della Giffonese per 2-1, mentre l’Atletico Pisciotta conquista la sua prima vittoria stagionale, travolgendo il Faraone per 0-4.

La Polisportiva Marina subisce la sua prima sconfitta stagionale sul campo dell’Atletico Bellizzi, l’incontro termina per 4-1, corsara invece il Calcio Campagna che travolge per 4-0 il Pro Sala e si porta da sola in vetta a punteggio pieno.