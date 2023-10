Postiglione: maggiori controlli riguardo alla raccolta differenziata a partire dal 30 ottobre

Dal Comune di Postiglione, guidato dal sindaco Carmine Cennamo, è arrivato l’appello ai cittadini ad attivarsi per raggiungere risultati migliori riguardo alla differenziazione dei rifiuti.

“Sono passati diversi anni dall’avvio del servizio di raccolta differenziata domiciliare e abbiamo raggiunto buoni risultati, che dimostrano la sensibilità maturata da tutti i cittadini sull’argomento e la grande collaborazione prestata quotidianamente per rendere il nostro comune più pulito. Tuttavia l’andamento in crescita del comune riguardo alla differenziazione dei rifiuti resta insufficiente per determinare anche una riduzione dei costi” hanno fatto notare dall’ente esprimendo parole di elogio anche verso il personale impegnato nell’organizzazione tecnica e pratica dei servizi di igiene urbana.

“La voce principale di costo, oggi, è quella relativa allo smaltimento del secco residuo pertanto c’è bisogno di lavorare insieme per ridurne la produzione e far sì che i costi di smaltimento dei rifiuti possano subire un calo” hanno comunicato ancora dalla casa comunale, chiedendo ai cittadini di effettuare una raccolta differenziata più attenta, cercando di aumentare la separazione delle parti di rifiuto che possono essere valorizzate ed evitando di conferirle nel secco.

Uno scopo che sarà perseguito dall’ente che intende raggiungere migliori risultati anche attraverso l’aumento dei controlli.

Maggiori controlli a partire dal 30 ottobre

A partire dal 30 ottobre, infatti, il gestore del servizio di raccolta differenziata del comune verificherà, attraverso il proprio personale, la congruità di quanto conferito dal singolo utente per la frazione secca residua e, in caso di irregolarità, l’immondizia non verrà ritirata.