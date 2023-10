A Pertosa al via dal 9 ottobre il nuovo calendario della raccolta differenziata

Parte lunedì 9 ottobre il nuovo calendario della raccolta rifiuti nel territorio comunale di Pertosa. Nel piccolo centro del Tanagro, guidato dall’amministrazione del sindaco Domenico Barba, dalla prossima settimana sarà adottato in nuovo servizio di raccolta differenziata. A breve, sarà distribuita anche una guida cartacea, in ogni abitazione per conferire correttamente in rifiuti.

Nel frattempo, per ulteriori informazioni o segnalazioni, è possibile contattare il numero 800 98 38 25, al numero WhatsApp (solo messaggistica) 345 557 2973 o su messenger EKA – Servizi e Trasporti per l’Ambiente. Il sindaco Domenico Barba con un video ha illustrato il nuovo servizio di raccolta rifiuti e la variazione del calendario conferme.