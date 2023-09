Problemi di viabilità nel Tanagro per i lavori sulla SS19ter: il sindaco di Caggiano incontra i vertici Anas

I problemi di viabilità che interessano il Tanagro sono evidenti non solo agli occhi dei cittadini ma anche degli amministratori locali. In particolare il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, sta seguendo con attenzione l’evolversi dei lavori in corso sulla SS19Ter interessata da importanti interventi di messe in sicurezza dei ponti “Ficarola” e “Massavetere”. Il sindaco di Caggiano, ha incontrato a Napoli, per sua espressa richiesta alla fine del mese di agosto, i vertici dell’Anas per discutere con loro delle criticità emerse durante i lavori. Il Sindaco Lamattina ha chiesto : “tempi certi per la riapertura, ma anche massima trasparenza sul cronoprogramma dei lavori, garanzie di regolare percorribilità nel periodo invernale delle strade individuate come alternative per il traffico locale, la messa in sicurezza delle strade alternative che attraversano i territori dei comuni limitrofi, riscontri e sollecitazioni sull’impresa esecutrice e comunicati periodici ufficiali da parte di Anas sullo stato dei lavori” Il Dirigente Anas, Nicola Montesano ha dato piena disponibilità e proprio Anas con una nota stampa ed un video correlato ha spiegato gli interventi in atto e quelli futuri.

Gli interventi

“Le attività principali, spiega l’Anas, consistono in ripristini corticali anche mediante demolizione controllata di porzioni di calcestruzzo e successivo ripristino, nella sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, nella sostituzione delle barriere di sicurezza con barriere adeguate alle normative vigenti, oltre ad impermeabilizzazioni dell’impalcato e rifacimento della nuova pavimentazione”. “Il ponte “Ficarola”, spiega il sindaco Lamattina, dovrebbe aprire a senso unico alternato entro fine ottobre per poi aprire completamente entro fine anno. Sul ponte “Massavetere” attualmente i lavori sono più complessi e riguardano la spalla e il pilone occidentale. Il cronoprogramma prevede l’apertura per i primi mesi dell’anno prossimo. A tal proposito si è riservati ulteriori incontri per la verifica sull’andamento dei lavori”.

L’incontro

All’incontro erano presenti oltre al sindaco di Caggiano e il dirigente ing. Nicola Montesano, il Rup ing. Domenico Renzullo, il direttore dei lavori ing. Luigi Di Iena, il responsabile provinciale ing. Mario Cosentino, il responsabile viabilità geom. Derrico, il responsabile comunicazione Anas Campania Mario Avagliano.