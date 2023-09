Problemi di viabilità sulla SS19Ter, il Comune di Auletta chiede la revoca dell’ordinanza di chiusura all’Anas

I problemi di viabilità nel Tanagro sono evidenti. Ed il Comune di Auletta, guidato dal sindaco Pietro Pessolano, ha richiesto all’Anas la revoca, in autotutela, di due ordinanze a firma del Responsabile Struttura Territoriale, con le quali è stata ordinata la chiusura al traffico della Tratta della ss19 Ter “Dorsale aulettese”, su tutte le corsie, in direzione Buccino-Polla in corrispondenza del ponte Massa Vetere, dall’11 settembre fino all’8 marzo 2024, e in corrispondenza del ponte Ficarola, dal 13 settembre fino al 31 ottobre, con l’istituzione di un percorso di viabilità alternativo lungo la SS19 e la SR94a.

“Questi provvedimenti – ha scritto il sindaco Pietro Pessolano – determinano il conseguente dirottamento di tutto il traffico proveniente dalla strada statale Basentana e dall’Autostrada A2 su parte del territorio di Auletta, con gravi problematiche in termini di sicurezza e di incolumità alla viabilità veicolare e pedonale, giacché la SR94a, attualmente in gestione alla Provincia di Salerno, presenta un manto stradale reso pericoloso a causa di avvallamenti ivi esistenti e di cedimenti in determinati tratti, in parte ripristinati”.

Le criticità

Un documento quello del sindaco Pessolano che arriva dopo le diverse segnalazioni relative alle criticità esistenti sulla SR94a, ribadite negli incontri con i funzionari dell’Anas. “Nulla ad oggi è stato fatto, rimarca Pessolano, per provvedere con urgenza all’esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale nonché alla messa in sicurezza della carreggiata con il rifacimento e sostituzione delle barriere di protezione laddove ritenuto necessario”.