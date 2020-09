Pertosa: inizia l’era Domenico Barba. Ecco il consiglio comunale

PERTOSA. Il sindaco uscente, Michele Caggiano, ha scelto di non candidarsi. A guidare il comune sarà Domenico Barba, vicesindaco uscente. A lui il compito di proseguire all’insegna della continuità. Vittoria con 320 voti, il doppio di Francesco Gagliardi, fermo a 58. Solo due voti per Corrado Caputi. La sua lista non ha alcune legame con Pertosa: il candidato sindaco così come i candidati consigliere sono tutti residenti altrove.

In consiglio comunale, per la lista di maggioranza Pertosa Futura ci saranno Antonio Cafaro (54), Giuseppe Soldovieri (50), Donato Mansiera (40), Giuseppe Lupo (39), Antonio Lamattina (32), Francesca Caggiano (26), Anna De Mauro (25).

Per la minoranza, oltre al candidato sindaco non eletto, Francesco Gagliardi, ci sono Vittorio Gagliardi (33) e Rodolfo Palmieri (22).