Ottati, tutto pronto: riapre l’asilo comunale “Il calore delle coccole”

L’asilo nido comunale “Il Calore delle Coccole” di Ottati, sito in via Pasquale Aquaro, riaprirà sabato, 20 gennaio. La cerimonia di riapertura, che si svolgerà alla presenza degli amministratori, si terrà a partire dalle ore 10:30. L’asilo nido del comune alburnino è rimasto chiuso per un periodo di tempo per consentire i lavori di messa in sicurezza, di ammodernamento e di ampliamento effettuati grazie ad un finanziamento, con fondi PNRR, di cui l’ente è risultato beneficiario nei mesi scorsi. Per i lavori il Comune, guidato dal sindaco Elio Guadagno, ha potuto beneficiare di una somma pari a 220mila euro.

Una struttura nuova e funzionale

Grazie ai fondi erogati anche gli spazi dell’asilo nido sono stati ampliati tanto che la struttura potrà, ora, accogliere venti bambini. Il servizio di asilo nido di Ottati, avviato nel 2019 e gestito dall’Ambito S07 del Piano di Zona, ha offerto sin dai primi giorni di apertura un servizio che si è rivelato utile per tante famiglie che vivono nella zona. Le attività educative riprenderanno lunedi, 22 Gennaio.