Elezioni Amministrative ad Ottati: il sindaco Guadagno pronto a ricandidarsi, incertezza sulla compagine avversaria

Si torna al voto, per il rinnovo del Consiglio Comunale, anche ad Ottati. Il sindaco uscente, il giovane Elio Guadagno, si appresta a concludere il suo primo mandato da primo cittadino e, già da diverse settimane, ha confermato la sua nuova candidatura. “Democrazia Partecipativa – Ottati prima di tutto” è il nome della lista che Guadagno guiderà per la corsa al secondo mandato da sindaco. Ancora non sono stati diffusi tutti i nomi dei candidati, di certo nella compagine di Guadagno ci sarà l’attuale vicesindaco, Martino Luongo.

Nessun nome, al momento, riguardo alla compagine che sfiderà gli amministratori uscenti. Pochi giorni fa, in paese, circolava la notizia di una lista, pronta a sfidare Guadagno, capeggiata dall’ex sindaco Eduardo Doddato. Lo stesso Doddato, il primo aprile, aveva pubblicato sulle sue pagine social un post con il logo della sua lista elettorale denominata “Continuità e Sviluppo – Insieme per Ottati”, ma poco dopo molti hanno intuito che si trattava di un pesce d’aprile. Ad Ottati, dunque, a poche settimane dalla consegna delle liste, tante cose restano ancora da definire.