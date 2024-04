Oliveto Citra: la forza di un paese che cresce sono le persone

L’appuntamento è fissato per venerdì sera, alle ore 19 in Aula Consiliare per un momento di ascolto attivo e condivisione con i cittadini nell’ambito della prima assemblea partecipata in vista delle elezioni del prossimo giugno.

“Mille idee in Comune”

“Mille idee in Comune” la forza di un paese che cresce solo le persone è il tema dell’appuntamento che richiama l’attenzione di tutta la cittadinanza per discutere e affrontare tematiche che stanno a cuore a tanti.

“Uniti per Oliveto e per il Progresso”

“Uniti per Oliveto e per il Progresso” è il nome del gruppo a sostegno della candidatura di Mino Pignata, già sindaco in carica del Comune dell’Alta Valle del Sele.

Pignata al momento non avrebbe un avversario politico già schierato. Le voci che si rincorrono in questi giorni infatti non troverebbero alcun fondamento.