Novità per il trasporto scolastico a Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha confermato il servizio di trasporto scolastico; lo scorso anno erano state attivate le procedure necessarie per l’affidamento in appalto del servizio per la durata di cinque anni scolastici consecutivi, approvando il capitolato tecnico predisposto dall’Ufficio competente.

Le novità

L’Amministrazione Comunale intende riconsiderare le modalità di prestazione del servizio di trasporto scolastico, fissandone la durata, per ciascuno anno scolastico, orientativamente dal 15 settembre al 15 giugno. Il servizio dovrà comunque essere assicurato in relazione al calendario scolastico generale ed alle particolari determinazioni delle locali istituzioni scolastiche. L’Ente ha deciso di adeguare la determinazione del prezzo da porre a base d’asta nell’importo stimabile in € 390.000,00 oltre IVA 10% per l’intero periodo di durata, di cinque anni scolastici, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La gara per l’affidamento del servizio per la durata di anni 5, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e per l’importo come da capitolato speciale aggiornato potrà essere avviata a seguito di approvazione dei nuovi strumenti di programmazione economico finanziaria e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2023/2025. Sarà poi avviata una procedura semplificata per l’affidamento del servizio di trasporto in oggetto dall’inizio dell’A.S. 2023/2024 fino al 31/12/2023, onde consentire il regolare avvio delle attività didattiche nelle more dell’espletamento della gara sulla base del capitolato approvato.

Il servizio

Il Comune vallese svolge il servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con appalto affidato completamente ad operatore economico esterno all’Amministrazione Comunale; da quest’anno l’Ente ha inoltre deliberato di rendere il servizio di trasporto scolastico anche agli alunni frequentanti gli istituti scolastici paritari presenti sul territorio comunale, disponendo la relativa variazione per aggiornamento del capitolato tecnico precedentemente approvato.