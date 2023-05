Vallo della Lucania: stabilite le tariffe per servizio mensa, traporto scolastico, e servizi cimiteriali

Il Comune di Vallo della Lucania ha approvato, per l’anno 2023, le tariffe, agevolazioni ed esenzioni per il servizio mensa ad uso scolastico e per il servizio di trasporto scolastico. Approvate le tariffe anche per i servizi cimiteriali.

Tariffe per servizio mensa scolastica

Nello specifico le tariffe per l’anno 2023 sono in vigore dal 1° gennaio 2023, in base alla fascia ISEE di appartenenza, e si applicano agli alunni di tutte le classi della scuola primaria statale di Vallo della Lucania (SA), siano esse con orario “a tempo pieno” che con orario “a tempo normale”.

Da € 0,04 ad un massimo di € 3.86 per singolo pasto a carico del primo figlio da € 0,94 a € 3,47 per singolo pasto a carico del secondo figlio e da € 0,83 a € 3,09 per singolo pasto a carico del terzo figlio. Per gli alunni con invalidità riconosciuta al 66%, si parte da € 0,52 fino ad un massimo di € 1,93.

Sono esenti dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia ISEE, gli alunni diversamente abili in situazione di gravità, presentando la certificazione all’Ufficio sanitario competente dell’ASL o della Commissione che ha accertato l’invalidità.

In questo caso sono esentati dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia cli appartenenza ISEE, gli alunni appartenenti a nucleo familiare in condizioni di grave disagio socio-economico ambientale previa valutazione del Servizio Politiche Sociali e, comunque, nel limite delle risorse stanziate dal Comune per gli interventi socio/ assistenziali.

Tariffe trasporto scolastico

Il Comune svolge il servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. L’Ente ha confermato fino al 31 agosto 2023, le tariffe, le agevolazioni e le esenzioni del servizio di trasporto scolastico vigenti nell’anno 2022 e, precisamente, quelle applicate a decorrere dal 1° settembre 2022.

Le tariffe per l’anno 2023, entreranno in vigore dal 1° settembre, in base alla fascia ISEE di appartenenza. Da € 18,00 ad un massimo di € 54,00 per il primo figlio da € 14,40 a € 43,20 per il secondo figlio e da € 10,50 a € 32,40 per il terzo figlio. Per gli alunni con invalidità riconosciuta al 66%, si parte da € 9,00 fino ad un massimo di € 27,00.

Sono esenti dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia ISEE, gli alunni diversamente abili in situazione di gravità, presentando la certificazione all’Ufficio sanitario competente dell’ASL o della Commissione che ha accertato l’invalidità.

Il pagamento della tariffa avviene mensilmente e in via anticipata, senza diritto di rimborso nel caso di mancata o parziale fruizione del servizio. Si applica la riduziuone del 40% della tariffa nel caso di fruizione del servizio per il solo percorso di andata o per il ritorno.

Tariffe per servizi cimiteriali

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato i prezzi relativi ai diritti di segreteria connesse al rilascio di autorizzazioni per i servizi cimiteriali e per le operazioni di polizia mortuaria e cimiteriale, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Trasporto salme fuori comune: 200 €;

Trasporto salme nel comune: 100€;

Tumulazioni 150 €;

Inumazioni 100 €;

Estumulazioni 150€;

Esumazioni 100€.