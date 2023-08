Vallo della Lucania: pugno duro contro gli incivili con le fototrappole | VIDEO

Più sicurezza sul territorio con l’installazione di fototrappole, è la decisione presa dall’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania vista la situazione di abbandono incontrollato di rifiuti in alcune aree comunali, soprattutto nei pressi delle isole ecologiche. Il Comune, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha richiesto formalmente alla Sarim, società incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di provvedere all’installazione di fototrappole professionali in punti strategici del Comune di Vallo della Lucania. La medesima richiesta è stata fatta alle Guardie Ecozoofile Anpana che sono, tra l’altro, autorizzate ad effettuare controlli ed ad elevare verbali di accertamento di violazioni delle disposizioni in materia ambientale.

Stop agli incivili

«Soprattutto in loc.tà Cognulo la situazione di inciviltà – fanno sapere da palazzo di città – che si sta registrando nell’ultimo periodo ci impone di essere intransigenti. Ora basta! Non si può più tollerare l’inciviltà di chi, anche provenendo talvolta da altri Comuni, compromette il decoro urbano abbandonando rifiuti in ogni dove. Evidentemente ai trasgressori bisogna somministrare un pò di educazione civica attraverso “salate” sanzioni amministrative e, nei limiti di legge, anche mediante la divulgazione delle loro gesta. Chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione, segnalandoci anche eventuali disservizi e aiutandoci a migliorare il servizio di raccolta».

Fototrappole, ecco come funzionano

Le fototrappole, sono strumenti molto efficaci per il monitoraggio della fauna selvatica; si attivano con un sensore di movimento e riescono ad acquisire immagini infrarosse anche in notturno. Nello specifico, l’Ente, vuole contrastare il degrado ambientale e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, lasciati in modo selvaggio, lungo le strade cittadine.