Vallo della Lucania punta a potenziare il servizio scuolabus: in arrivo mezzi ecologici

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende partecipare all”Avviso pubblico regionale per il finanziamento dell’acquisto di uno scuolabus destinato al potenziamento del relativo servizio in favore degli alunni delle scuole dell’obbligo aventi sede nel territorio comunale.

Le finalità dell’Avviso

L’Avviso à rivolto ai Comuni della Regione Campania, in forma singola o associata, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che intendono attivare e/o potenziare il servizio Scuolabus.

Lo stesso è finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni dei Comuni minori della Campania ed al potenziamento dei servizi di scuolabus in ambito urbano/extraurbano nella prospettiva di lungo periodo di pervenire ad una tendenziale riduzione delle disuguaglianze territoriali in termini di opportunità educative e di accesso ai servizi di cittadinanza, nonché garantire la sicurezza e il controllo nel tragitto casa scuola per gli utenti e per le loro famiglie, limitando l’uso dell’auto propria a favore delle forme di mobilità sostenibile.

Nuovi mezzi ecologici per i comuni sotto i 15 mila abitati

L’avviso s’inserisce tra le azioni volte allo sviluppo e al miglioramento dell’accesso ai servizi nel campo dell’istruzione, attraverso l’acquisto di mezzi ecologici da destinare al servizio di scuolabus, in favore dei cittadini residenti nei Comuni della Campania con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili per l’acquisizione di scuolabus ecologici volti a soddisfare il fabbisogno di mobilità espresso dai singoli Comuni o da reti di Comuni in gestione comune del servizio.