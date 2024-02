Dalla Regione 10 milioni di euro per scuolabus ai piccoli comuni: «Iniziativa su proposta del sindaco di Cicerale»

Tra le azioni volte allo sviluppo ed al miglioramento dell’accesso ai servizi nel campo dell’istruzione, la Regione Campania ha programmato 10 milioni di euro per garantire ai cittadini dei piccoli Comuni nuovi scuolabus ecologici. Lo ha annunciato il consigliere regionale e presidente della commissione trasporti, viabilità e lavori pubblici, Luca Cascone in un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Vallo della Lucania con gli amministratori locali.

Una proposta del sindaco di Cicerale

Il presidente della commissione trasporti ha precisato che l’iniziativa è avvenuta su sollecitazione del sindaco di Cicerale Giorgio Ruggiero. Si farà così in modo che i piccoli comuni possano avere dei mezzi per garantire un servizio in più ai piccoli studenti.

L’avviso pubblico

L’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’acquisto dei mezzi ecologici è rivolto ai Comuni della Regione Campania, in forma singola o associata, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che intendono attivare e/o potenziare il servizio Scuolabus per garantire la sicurezza e il controllo nel tragitto casa-scuola per gli utenti e per le loro famiglie, favorendo la riduzione dell’uso dell’auto propria e la mobilità sostenibile e l’ambiente e, nello stesso tempo, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, delle famiglie.

L’obiettivo è quello di promuovere e favorire la riduzione del disagio derivante dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio con forme di trasporto pubblico e scolastico efficienti, sicure e, nello stesso tempo, integrate e compatibili con l’ambiente e con le risorse naturali.

I dettagli del bando

Sarà data priorità ai Comuni che intendono gestire il servizio Scuolabus in forma associata, che non sono dotati di Scuolabus e che presentano una significativa difficoltà nell’accesso agli istituti scolastici, in termini di tempi di percorrenza.

Ciascun Comune può presentare un’unica istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di n.1 Scuolabus.