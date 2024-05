La Salernitana perde contro il Verona: i veneti festeggiano la salvezza

La Salernitana incassa ancora una sconfitta allo stadio “Arechi”: il Verona si impone per 2 a 1 e festeggia la salvezza.

Decisive ai fini del risultato due disattenzioni in impostazione dei granata

La prima frazione

Inizio di gara spezzettato. Prima i fumogeni, poi problemi fisici a Fiorillo rallentano le manovre di gioco. La Salernitana va subito in difficoltà, il più pericoloso per il Verona e Noslin, che sfugge ai radar in un paio di occasioni, ma non trova il bersaglio grosso. Al 22’ la Salernitana si fa male da sola con un errore in uscita, non perdona Suslov che dal limite piazza la sfera all’angolino, dove Fiorillo non può arrivare.

Nel finale gli ospiti raddoppiano. Altra palla persa in uscita, servizio di Lazovic per l’accorrente Folorunsho, solissimo a spingere la sfera in rete.

La ripresa

Dopo soli tre minuti la Salernitana rischia di capitolare per la terza volta, ma ancora una volta Noslim non riesce a insaccare. Ql minuto 80’ il Verona coglie anche il palo con Folorusho.

Al 90’ la Salernitana accorcia le distanze con Maggiore, il più lesto a ribadire in rete dopo il palo colto da Pierozzi sigli sviluppi di calcio d’angolo.

Al fischio finale il risultato non cambia e il Verona festeggia la permanenza in Serie A.