Morta a 40 anni dopo un malore al supermercato: lutto cittadino a Cicerale per Marianna Carpinelli

La comunità di Cicerale piange Marianna Carpinelli, la giovane parrucchiera morta ieri mentre era in un’attività commerciale di località Mattine per un malore fatale, davanti gli occhi del marito. La donna aveva appena 39 anni e un figlio di pochi anni. Aveva un salone nel comune di Torchiara.

Il lutto a Cicerale

Il sindaco di Cicerale, Giorgio Ruggiero ha manifestato «l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari della anche in forma pubblica ed istituzionale, per testimoniare da parte dell’intera Comunità di Cicerale i sentimenti di solidarietà».

Per questo, in occasione delle esequie in programma il 29 dicembre, ha voluto proclamare il lutto cittadino.

Già sospese tutte le manifestazioni. Domani, inoltre, verranno esposte le bandiere a mezz’asta. Il primo cittadino ha invitato i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali dalle ore 13:30 e sino alle ore 16.30 del giorno 29 dicembre 2023.