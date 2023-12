Agropoli, accusa un malore in un’attività commerciale in località Mattine e si accascia al suolo: morta 40enne

Attimi di paura, questo pomeriggio, intorno alle 15.30, in località Mattine ad Agropoli. Una donna di 40anni, di Cicerale, ha avvertito un malore mentre si trovava alla cassa in una nota attività commerciale del posto. Improvvisamente, si è accasciata al suolo non rispondendo alle sollecitazioni dei presenti. La donna era in compagnia del marito.

I soccorsi

Le persone presenti hanno, prontamente, allertato il servizio di emergenza 118. Ad arrivare sul posto, un’ambulanza da Capaccio e subito dopo, l’automedica da Agropoli con a bordo il medico di turno. Il personale medico ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, incluso il massaggio cardiaco, nella speranza di salvare la vita della donna, ma per la malcapitata non c’è stato nulla da fare.

Da stabilire le cause del decesso

Da stabilire, ora, le cause del decesso. Atteso sul posto, il medico legale.