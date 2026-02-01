Moio della Civitella: convenzione con l’Università telematica Pegaso, ok a tirocini curricolari presso le strutture dell’Ente

La Giunta comunale di Moio della Civitella, con a capo il sindaco Enrico Gnarra, ha approvato lo schema di Convenzione, della durata di tre anni, con l’Università degli Studi Telematica Pegaso con sede in Napoli, per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in favore di studenti di corsi di lauree presso le strutture operative dell’Ente, con lo scopo di agevolare le scelte professionali dei giovani.
Ente rafforza la collaborazione con il mondo universitario
Con la stipula della convenzione da parte dell’Ente, gli studenti del territorio comunale iscritti all’Università Telematica Pegaso S.r.l. potranno svolgere tirocini formativi curriculari e stage presso le strutture del Comune.
L’Amministrazione Comunale da anni promuove e rafforza la collaborazione con il mondo universitario, nell’ottica della massima valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, offrendo possibilità di acquisizione di significative esperienze formative agli studenti universitari, dando loro l’opportunità di acquisire competenze, struttura e metodologie della Pubblica Amministrazione.