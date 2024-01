Novi Velia: ok ad attività di tirocinio e stage curriculare per gli studenti di Unisa

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha approvato uno schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini e stage curriculari di studenti iscritti all’Università degli Studi di Salerno, con sede a Fisciano.

Gli obiettivi

L’Ente intende autorizzare l’attivazione di tirocini, quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare, ritenendo che la conoscenza diretta del mondo del lavoro possa migliorare le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego.

L’Ateneo salernitano ha pertanto avanzato la richiesta di stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari presso il Comune di Novi Velia.

Le attività

Il tirocinio formativo, si svolgerà presso la casa comunale di Novi Velia; lo stage curriculare sarà di durata variabile a seconda dei progetti formativi preventivamente concordati dalle parti e per un numero di studenti determinato dal soggetto ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito alla normativa vigente.