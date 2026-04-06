Salernitana: sconfitta interna con il Benevento, che festeggia la promozione in B

Va al Benevento, che festeggia la promozione in Serie B, il derby campano andato in scena nel pomeriggio. Termina, infatti, 0-1 il match giocato, con fischio d’inizio fissato per le 14:30, tra la Salernitana di Serse Cosmi e il Benevento di Antonio Floro Flores, diretto dal sig. Di Loreto di Terni.

Granata in campo con un 3-5-2

Il giorno di Pasquetta ha visto in campo la Salernitana che, allo stadio Arechi, ha ospitato il Benevento. Per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, in diretta su Sky, i granata, quinti prima del fischio iniziale a -3 dalla terza piazza, erano opposti alla capolista, sempre vincente nelle ultime tre gare. La Salernitana scende in campo con un 3-5-2 di partenza che vede tra i pali Donnarumma una linea a difensiva composta da Berra, Golemic, Anastasio, Quirini e Villa sui binari esterni di centrocampo con Carriero, Di Vico e Tascone, nel mezzo mentre Achik e Lescano sono i riferimenti offensivi.

Salernitana-Benevento: il primo tempo

Gara che non presenta particolari emozioni in avvio. Prima occasione per gli ospiti al 7′ con Maita che, sugli sviluppi di un corner, non inquadra la porta dopo una deviazione di Donnarumma. I sanniti si rivedono al 13′ d’ora quando Tumminello mette a lato da buona posizione mentre per i granata è Achik a mettere sul fondo, su un cross di Villa. Al 17′, invece, Lamesta cerca di mettere una palla pericolosa nel mezzo ma Donnarumma si rifugia in angolo. Con il passare dei minuti da annotare i tentativi, imprecisi, di Tumminello e Scognamillo per il Benevento mentre al 40′ esce male su un corner Vannucchi con una carambola che vede la sfera finire nuovamente in angolo. La prima frazione si chiude cosi senza reti.

La ripresa

Nella ripresa, dopo un tentativo largo di Maita da fuori, la Salernitana si fa viva al 9′ con un cross dalla destra sul quale Lescano e Tascone non trovano l’impatto. Al 14′ Donnarumma salva i granata con Salvemini, dopo una palla alta, che si presenta solo alla battuta centrando in pieno il portiere mentre al 16′ Della Morte calcia di poco sul fondo. Al 23′ il Benevento si procura un rigore per un fallo di mano in area di Quirini, dal dischetto Salvemini non sbaglia per il vantaggio sannita.

Il match presenta, poi, un po’ di nervosismo ma al 30′ Della Morte chiama ancora in causa Donnarumma, che ci mette i guantoni per salvare il 2-0. Al 39′ su un cross dalla sinistra ancora Donnarumma a metterci una pezza. Nel finale da fuori area De Boer trova i pugni di Vannucchi, che mette in corner: non c’è però più tempo, il Benevento passa a Salerno per 0-1 e torna in Serie B.