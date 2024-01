Masterplan Cilento Sud: presentazione a Centola

Giovedì 25 gennaio in mattinata presso l’aula consiliare di Centola è prevista la presentazione pubblica del Masterplan – programma integrato di valorizzazione Cilento Sud. La Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania ha promosso la costituzione del Partenariato istituzionale e socioeconomico al fine di attuare i processi partecipativi per il “Masterplan — Programma Integrato di Valorizzazione del litorale Cilento Sud” che ha l’obiettivo della rigenerazione, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio.

Le finalità

Lo scopo è di favorire la più ampia partecipazione della pluralità di soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio di riferimento e che intendano contribuire alla ideazione del Masterplan operative di attuazione.

Chi può aderire al partenariato

Al Partenariato sono ammessi gi Attori locali interessati alle fasi di definizione del Programma:

Soggetti pubblici (Istituzioni, Strutture di ricerca, studi e formazione, enti strumentali)

Part sociali (Rappresentanze sindacali e imprenditoriali, Ordini Professionali, Associazioni di categorie)

Soggetti associativi rappresentativi di interessi e bisogni delle comunità locali (ambientali, culturali,

sociali, professionali, sportivi, ricreativi)

La consultazione del documento “Quadro conoscitivo del Masterplan del litorale Cilento Sud e ricognizione preliminare delle progettualità” afferente all’area target del redigendo Masterplan è disponibile qui. Il termine di adesione è fissato al giorno lunedì 29 gennaio 2024

L’adesione va comunicata a mezzo e-mail all’indirizzo: masterplan@regione.campania.it