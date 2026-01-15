“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: tredicesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Michele Palomba.

Michele ha 23 anni, ma è già docente di Musica in una scuola de L’Aquila, originario di Serre, nota per essere “Città della Musica”, diplomato presso il Liceo Musicale T. Confalonieri di Campagna e laureato in Corno al Conservatorio di Salerno, si è esibito in contesti nazionali e internazionali, è arrivato in America e ha suonato davanti alla tomba di Palatucci vicino al Campo di Concentramento di Dachau.

Giovane umile, ma d’esempio per tanti ragazzi che ce la stanno mettendo tutta per farcela, per portare la loro musica lontano, in giovanissima età Michele Palomba è stato tra i musicisti della fiction Rai di enorme successo “La Compagnia del Cigno” diretta da Ivan Cotroneo e interpretata, tra gli altri attori, da Alessio Boni.

Michele ha raccontato la sua esperienza con semplicità, i suoi sogni e il suo impegno lo hanno reso un “Maestro del Fare”.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT