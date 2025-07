“La Sagra delle Sagre Cilentane”: conto alla rovescia per la terza edizione in programma dal 9 al 13 luglio

È tutto pronto a Cicerale per la terza edizione della Sagra delle Sagre Cilentane, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate. L’evento si svolgerà dal 9 al 13 luglio 2025 nel suggestivo scenario del Bosco di San Felice, trasformato per l’occasione in un villaggio dei sapori cilentani.

Il taglio del nastro con Giorgione

A dare il via alla manifestazione sarà, come da tradizione, Giorgione, celebre volto del Gambero Rosso, che inaugurerà la kermesse. Il carismatico chef porterà con sé il calore della convivialità rurale che da sempre contraddistingue il suo approccio alla cucina.

Un percorso tra sagre storiche e piatti a km zero

Durante i cinque giorni di festa, ogni stand ospiterà una sagra del Cilento. Sarà possibile degustare specialità tradizionali, dai piatti più semplici e “poveri” alle prelibatezze gourmet a chilometro zero, tutte accomunate da un’unica regola: l’autenticità.

Una competizione tra sapori

Due giurie, una tecnica e una popolare, valuteranno i piatti presentati dagli espositori decretando la sagra vincitrice 2025. Un confronto appassionato e gustoso che celebra tradizione, territorio e passione.

Incontri culturali e musica nel bosco

Il programma dell’evento non prevede solo gastronomia. Ogni giornata sarà animata da talk tematici e culturali con ospiti di rilievo, tra cui giornalisti, chef e produttori locali. Inoltre, il palco naturale del bosco ospiterà due contest musicali:

Band Emergenti con un montepremi in palio di €9.000

con un Gruppi di musica popolare con montepremi in palio di €3.000

Entrambe le competizioni saranno dirette dal Direttore Artistico Lillo De Marco, con il supporto dell’Accademia Musicale Sband.

La Sagra delle Sagre Cilentane si conferma più di una semplice festa gastronomica: è un’esperienza sensoriale e culturale immersa nella natura e nella tradizione del Cilento. Cinque giorni per riscoprire la vera anima di un territorio ricco di storia, sapori e convivialità.