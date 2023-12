La ricerca delle radici familiari: un’opportunità per lo sviluppo turistico del Cilento

Sempre più italiani di seconda e terza generazione sparsi per il mondo sentono l’urgenza di conoscere le proprie radici familiari e i luoghi di origine. Questa tendenza rappresenta un’importante potenzialità di sviluppo per i territori e per gli operatori turistici italiani e internazionali.

Il progetto “Festival delle Radici”

La Comunità Montana Gelbison e Cervati ha avviato il progetto “Festival delle Radici” candidato per il 2021 sul fondo regionale, finalizzato a valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale. Questo progetto mira a organizzare iniziative ed azioni coerenti con la strategia nazionale per articolare un’offerta turistica strutturata, coniugando la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine con i servizi del terzo settore.

Iniziative e azioni coerenti con la strategia nazionale

Il progetto “Radici Mediterranee” si articola in cinque macro-azioni di intervento interdipendenti e interconnesse, tra cui la sensibilizzazione e comunicazione rivolta alle comunità locali, la formazione degli operatori coinvolti, la comunicazione e servizi digitali per il turismo delle radici, lo sviluppo di servizi di accompagnamento e la creazione dell’offerta turistica integrata.

Il Forum per il Turismo delle Radici

Oggi, 13 dicembre 2023, si terrà il “Forum per il Turismo delle Radici” con il Patrocinio della Regione Campania, durante il quale saranno presentate “buone pratiche” e le proposte delle realtà locali per la raccolta delle storie dell’emigrazione e per promuovere il turismo delle radici.

Interventi e partecipanti

Nel pomeriggio del 13 dicembre, si terranno gli interventi di vari rappresentanti istituzionali e del turismo, tra cui la Direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania e il CEO di ENIT, che discuteranno dell’importanza e del potenziale del turismo delle radici.