“La Riforma del Terzo Settore”, in programma a Roccadaspide un seminario pubblico

E’ in programma per il 26 settembre alle ore 16.00 presso l’Aula consiliare del Comune di Roccadaspide “La Riforma del Terzo Settore“. Martedì 26 settembre alle ore 16, importante appuntamento per il mondo del Terzo Settore. Presso l’aula consiliare del comune di Roccadaspide si terrà un Seminario informativo che prosegue il lavoro iniziato nel primo incontro organizzato dall’Ufficio di Coordinamento dell’Area “Cilento Interno”, nell’ambito delle attività dello Sportello d’Area.

Il convegno

La riforma è il tema che, dopo l’introduzione del presidente dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno Girolamo Auricchio e la presentazione della coordinatrice Giovanna Ricci, sarà presentato da Marco G. C. Di Maio, funzionario della Regione Campania che si occupa della gestione del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Seguirà l’intervento di Gennaro Carbone, consigliere ETS – CSV Sodalis di Salerno, che illustrerà i servizi gestiti dal Centro.

Le finalità

Associazioni, cooperative, imprese sociali, organizzazioni di #volontariato e tutti i soggetti del #TerzoSettore, sono invitati per conoscere le importanti novità che la riforma adotta al mondo del #welfare.