La Polisportiva Basket Agropoli è inarrestabile

Arriva la prima vittoria anche in trasferta per la Polisportiva Basket Agropoli, i ragazzi di coach Barbuto si impongono sul campo del Mamba Gragnano per 53-71. Ottima prestazione da parte dei delfini che guidano il gioco dall’inizio alla fine dell’incontro senza grossi patemi.

Il match

Il match inizia subito in discesa per l’Agropoli che piazza un gran parziale grazie alle ottime transizioni di Marino e Di Mauro, poi raggiunto il vantaggio i delfini gestiscono bene l’incontro, difendendo bene e concedendo poco agli avversari, la partita resta in equilibrio per i primi due quarti, poi nella ripresa ci pensa Palma a piazzare l’allungo decisivo con tre triple consecutive ed assicurare il giusto vantaggio per l’Agropoli che si aggiudica l’incontro senza grossi affanni.

Un altro successo per la Polisportiva

Altra grande prestazione della Polisportiva Basket Agropoli che dopo i due successi ottenuti al Pala Di Concilio, piazza la prima vittoria in trasferta allungando a tre le vittorie consecutive su altrettanti match disputati.