La Polisportiva Basket Agropoli si prepara ai play-off

Archiviata la regular season con la vittoria sul campo del Basket Bellizzi e il conseguimento del secondo posto in classifica, i ragazzi di coach Enzo Maria, si preparano ai play-off che avranno inizio domenica al “Pala Di Concilio”.

Ad Agropoli arriva la Virtus 04 Curti

Sfida interessante quella di domenica al “Pala Di Concilio” tra la Polisportiva Basket Agropoli e la Virtus 04 Curti, compagine che nel proprio girone si è classificata quarta.

Ricordiamo che le gare dei play-off saranno incentrate su tre incontri, chi vincerà due partite si aggiudicherà il passaggio al turno successivo, a tal proposito di fondamentale importanza è il piazzamento in classifica, i delfini che si sono classificati secondi, avranno il vantaggio di disputare la terza partita, qualora ce ne fosse bisogno, in casa al “Pala Di Concilio”.

Inoltre gli impegni per la Polisportiva Basket Agropoli partiranno da domenica, poi mercoledì si andrà in trasferta a Curti e infine in caso di parità negli incontri, si ritornerà al “Pala Di Concilio” per la gara definitiva di assegnazione del passaggio del turno.

Obiettivo vittoria

Tutto pronto dunque per la compagine agropolese che non nasconde le proprie ambizioni di promozioni. Unica nota dolente del momento sicuramente riguarda l’infortunio di Spinelli. Il capitano ha riportato un trauma al ginocchio che probabilmente gli complicherà la presenza nella prima fase dei play-off, con la speranza di poterlo recuperare nel proseguo del cammino, in concomitanza con il passaggio del turno dell’Agropoli.

Grande entusiasmo anche per il coach Enzo Maria pronto a giocarsi tutte le proprie carte per il raggiungimento dell’obiettivo.