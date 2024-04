La Polisportiva Basket Agropoli ufficializza l’arrivo di Enzo Maria

Dopo la rescissione consensuale con il coach Antonio Barbuto, subentra coach Enzo Maria, vecchia conoscenza dei delfini, infatti il coach ha disputato la stagione 2010-11 in serie C con la Polisportiva Basket Agropoli ottenendo la storia promozione in serie B.

La nota della società

Questo il comunicato della Società:

Il Basket Agropoli da il benvenuto a coach Enzo Maria che guiderà la squadra fino al termine della stagione.

Vecchia conoscenza del Basket Agropoli, lui l’artefice con una parte dei ragazzi di oggi della storica promozione in serie B del Basket Agropoli il 5 giugno 2011.

Da parte di tutti un grande in bocca al lupo e buon lavoro.

L’obiettivo rimane la promozione in Serie C, vedremo se coach Enzo Maria riuscirà nell’impresa.