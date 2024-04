Le strade tra la Polisportiva Basket Agropoli e coach Antonio Barbuto si separano: arriva Enzo Maria

Basket Agropoli e coach Antonio Barbuto hanno comunicato che per motivi personali, hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del contatto che li legava fino al termine della stagione 2023-24.

“Sono davvero rammaricato di questa decisione – commenta Coach Barbuto – perché ad Agropoli lascio una famiglia e non solo una squadra e una società.

Purtroppo un incarico di lavoro inaspettato mi obbliga a restare assiduamente a Napoli e sarebbe stato impossibile gestire logisticamente il proseguo della stagione.

Sarò il primo tifoso del Basket Agropoli a cui faccio il mio più grande in bocca al lupo.”

Il nuovo allenatore

“Il Presidente a nome di tutta la Società ringrazia coach Barbuto per il buon lavoro fatto ad Agropoli in questi mesi, la serietà dimostrata e gli augura le migliori fortune per il futuro”, recita una nota della società.

Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sarà con ogni probabilità Enzo Maria, vecchia conoscenza del Basket Agropoli.