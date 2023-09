Incendio a Foria di Centola: distrutto 1 ettaro di macchia mediterranea, sul posto anche un elicottero

Continuano gli incendi nel Cilento. Un nuovo rogo si è sviluppato questo pomeriggio nel Comune di Centola, più precisamente nella frazione collinare di Foria in località Cannarate. Le fiamme alte velocemente hanno invaso un’intera area. Una coltre di fumo nero improvvisamente si è alzata in tutta la zona. Allertati I soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e degli uomini della Comunità Montana, Bussento Lambro e Mingardo per tentare di domare le fiamme.

Distrutto 1 ettaro di macchia Mediterranea

L’area, essendo piena di vegetazione, in breve tempi è stata invasa dal fuoco. Necessario dunque l’intervento di un mezzo aereo della Regione Campania. L’elicottero sta sorvolando tutta la zona per cercare di domare il fuoco nel più breve tempo possibile.

Diversi i lanci già effettuati. Secondo un primo resoconto è già andato distrutto un ettaro di macchia mediterranea. Le operazioni continueranno fino a quando il rogo sarà del tutto spento e l’intera area sarà completamente bonificata.

Gli interventi

Sul luogo dell’incendio presenti anche i Carabinieri Forestali di Pisciotta. Toccherà a loro risalire alle cause che hanno provocato lo scoppio delle fiamme.