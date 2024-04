Incendio lungo la litoranea: a fuoco cumuli di rifiuti nell’area dell’ex discoteca

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile, un nuovo incendio è divampato nella discarica a cielo aperto dell’ex discoteca Camino Real a Pontecagnano Faiano. Si tratta del secondo rogo che colpisce il sito nel giro di poche settimane, alimentando preoccupazione e rabbia tra i cittadini.

L’intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle ore 00:30, le fiamme sono state notate da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando Provinciale di Salerno con un’autopompa e un’autobotte. I Caschi Rossi hanno domato le fiamme utilizzando anche l’estintore schiumogeno, un intervento reso difficoltoso dalla grande quantità e varietà di rifiuti accumulati nella discarica.

Indagini in corso

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le prime ipotesi parlano di un atto doloso, ma non si escludono cause accidentali. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano.

Il rogo ha provocato una densa nube di fumo nero che si è propagata nella zona circostante.