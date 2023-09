Incendio lambisce scuole e casa a Sala Consilina: provvidenziale intervento di 2 cittadini e dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha messo a serio rischio abitazioni ed anche delle strutture scolastiche nelle scorse ore a Sala Consilina. Le fiamme, molto probabilmente di natura dolosa, si sono sviluppate in un terreno in via Pisacane, nella parte retrostante dell’Itis “Gatta” appartenente all’Istituto d’Istruzione Marco Tullio Cicerone. Solo l’immediato intervento di due fratelli che vivono nella zona ha permesso di contenere le fiamme che velocemente si sono propagate mettendo a rischio anche una scuola per l’infanzia. L’arrivo immediato, sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, ha consentito con non poca difficoltà di domare il rogo.

Sono due le ipotesi in merito alla natura del rogo

Il solito fuoco acceso per bruciare sterpaglie e mal contenuto da qualche proprietario di terreno o addirittura motivi legati a questioni di proprietà. Si tratta solo di ipotesi: l’unica cosa certa è che l’incendio non si è sviluppato autonomamente, anzi.

Gli interventi provvidenziali

Ed anche che ancora una volta i Vigili del Fuoco di Sala Consilina hanno evitato il peggio in una giornata in cui hanno lavorato per circa 24 ore no stop per correre da una parta all’altra del territorio da cui arrivavano richieste di aiuto per lo spegnimento degli incendio.