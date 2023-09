Incendio lambisce una pompa di benzina: paura a Buonabitacolo

Un incendio ha destato non poca preoccupazione in questo caldo e ventilato pomeriggio di settembre. Il fuoco infatti ha lambito un terreno incolto poco distante da una pompa di benzina nel territorio comunale di Buonabitacolo, in Località “Tempa Molino”.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio presso la Sala Radio di Padula della Comunità montana Vallo di Diano. A darlo un cittadino residente in un’abitazione limitrofa.

Il pronto intervento della squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana, arrivata sul posto con 2 Pick up, è stato diretto dal capo squadra Grieco che con i suoi uomini ha fronteggiato e circoscritto le fiamme alimentate dal forte vento.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti anche alcuni cittadini preoccupati che il fuoco potesse raggiungere le abitazioni vicine, supportati anche dall’aiuto dalla Protezione Civile di Padula e dai Vigili del Fuoco di Sala Consilina.

Le operazioni di bonifica

Avuta la meglio sulle fiamme, si sta ora procedendo alle operazioni di bonifica dell’area interessata: circa 5.000 mq andati in fumo tra cui una piantagione di nocciole.