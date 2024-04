Incendio a Teggiano: distrutto un deposito, indagini in corso

Momenti di paura questa mattina a Teggiano, dove un deposito è stato distrutto da un incendio. Il rogo è divampato nella frazione di Prato Perillo, avvolgendo una struttura di circa 80 metri quadri.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Sala Consilina e quelli di Eboli che hanno spento le fiamme non senza difficoltà.

L’incendio ha causato danni al deposito, distruggendo completamente il materiale presente all’interno e la copertura. Fortunatamente, non sono state coinvolte persone.

Indagini in corso

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, che stanno conducendo le indagini per determinare l’origine del fuoco.