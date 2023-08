Il comune di Serre cerca case per creare alloggi popolari

ll Comune di Serre, in seguito al bando della Regione Campania che permette ai comuni di acquisire gli immobili sfitti, vuoti o inutilizzati per creare degli alloggi popolari, ha pubblicato la manifestazione d’interesse per individuare tali immobili e valutarne l’acquisto. Le abitazioni acquistate dall’ente verrebbero destinate, dunque, a quanti hanno manifestato la necessità di vedersi assegnato una cosiddetta casa popolare e nel comune alburnino vi è un’importante lista di attesa.

L’obiettivo: aumentare l’offerta di nuovi alloggi

La misura, nello specifico, permetterebbe al comune di aumentare la capacità abitativa incrementando l’offerta di nuovi alloggi ERP (Edilizia Residenziale Sociale) ed ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e, al contempo, di sfruttare e riqualificare le case vuote, una misura che agevolerebbe, dunque, sia quanti vogliono vendere i propri immobili disabitati, sia quanti attendono una soluzione al grave problema della mancanza di un alloggio.

La manifestazione d’interesse

“Proprio al fine di avere i dati numerici ed edilizi precisi riguardo agli immobili disponibili nel territorio di Serre e che, quindi, potrebbero essere acquisiti, l’ente comunale ha pubblicato la manifestazione di interesse a cui sono invitati a rispondere, quanto prima, tutti i cittadini interessati a cedere gli immobili di loro proprietà inutilizzati. L’acquisto di detti immobili, finanziato con le risorse stanziate dalla Regione Campania, permetterebbe al Comune di Serre di dare una risposta concreta e reale alla forte esigenza abitativa manifestata da tante persone” , hanno fatto sapere dalla casa comunale invitando tutti a prendere visione dell’avviso pubblicato sui canali istituzionali dell’ente.