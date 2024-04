Serre, Comitato della Croce Rossa Italiana: consegnate onorificenze alle Forze Armate del territorio

Nel Salone delle Cerimonie della Reale Casina di Caccia Borbonica di Persano si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze concesse, su proposta del Comitato di Serre, dalla Croce Rossa Italiana a componenti delle FF.AA. del territorio che si sono distinti per impegno a favore dell’associazione umanitaria. Ad accogliere gli illustri ospiti il Comandante del Reggimento Logistico “Garibaldi” col. Enrico De Palo che, insieme al Presidente CRI Serre dr. Giuliano D’Angelo, hanno fatto gli onori di casa. Alla cerimonia hanno partecipato il V.Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana dr.ssa Debora Diodati, il Presidente Regionale CRI Campania avv. Stefano Tangredi, Il Sindaco del Comune di Eboli Mario Conte e Marta Pizzarelli Assessore del Comune di Serre e molte autorità civili e militari.

La cerimonia

La cerimonia è iniziate con la lettura dei sette principi della Croce Rossa e con i saluti del Col. De Palo che, come sempre, è stato un cortese e ottimo “padrone di casa” sottolineando la sempre disponibilità del suo reparto ad ospitare le iniziative della CRI di Serre. Successivamente l’intervento del Presidente D’Angelo che ha espresso la riconoscenza per la disponibilità del reparto della Garibaldi sottolineando quei valori umanitari e costituzionali che accomunano le FF.AA. alla CRI. Il momento più emozionante del discorso è stato quando, nel ricordare la prematura scomparsa dei Carabinieri della Stazione di Campagna, ha chiesto alla sala di osservare un minuto di silenzio in loro ricordo. Il V. Presidente Naz.le CRI e il Presidente Regionale Campania nei loro interventi, nel riconoscere la valenza delle attività del Comitato CRI di Serre, hanno portato rispettivamente i saluti del Presidente Nazionale Rosario Maria Valastro e della CRI Campana.

Ecco i premiati

Insigniti delle medaglie di 1° classe CRI: Col. GdF Massimo Otranto, Maggiore EI Umberto Saraceno, Capitano CC Giuseppe Dispensa, Capitano CC Emanuele Tanzilli, Tenente GdF Mariana Frassoni, Lgt CS GdF Antonio Di Lione e M.llo CC Francesco Candido. Le Onorificenze conferite ai suddetti appartenenti alle FF.AA. testimoniano l’opera instancabile dei militari a favore e in supporto delle attività dell’Associazione. La cerimonia e le motivazioni da cui è stata mossa hanno riscosso unanimi consensi e ha fatto risaltare, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la qualità degli interventi e i nobili valori umanitari che sono il volano di tutte le attività del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana.