Capaccio Paestum, “Gruppo Giovani” Croce Rossa Italiana: successo per le attività di volontariato

Il Gruppo Giovani del Comitato Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum promuove tante attività di volontariato. Il Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa Italiana, presieduto da Luigi Scala, si avvale della collaborazione del “Gruppo Giovani” che da tempo organizza tante attività di volontariato per regalare un sorriso agli anziani, ai bambini e alle persone più fragili.

Le attività

Anche le iniziative promosse in tutto il territorio di riferimento, in occasione delle festività pasquali appena trascorse, sono state un successo. Ai microfoni di InfoCilento, la referente del Gruppo, Sara Marino, durante un’iniziativa dedicata ai bambini tenutasi, nei giorni scorsi, presso il Palazzetto dello Sport di località Fonte di Roccadaspide, ha raccontato del loro impegno per favorire l’inclusione sociale e non lasciare indietro nessuno. A parlare dell’importanza del volontariato anche il giovane, Luciano Miano.