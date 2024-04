È Cristian De Vivo il motociclista rimasto vittima dell’incidente a Serre

È Cristian De Vivo il motociclista che ha perso la vita nell’incidente avvenuto a Serre, in località Pagliarone.

Il quarantaduenne di Nocera Inferiore, aveva deciso di trascorrere una giornata in sella alla sua moto, insieme ad un gruppo di amici, motociclisti come lui, ma un destino tragico lo ha strappato alla vita mentre percorreva la Strada Statale 19, in località Pagliarone, nel Comune di Serre.

L’incidente

Cristian, amico degli animali, specie dei cani, con la passione per le moto, aveva raggiunto gli Alburni ieri mattina ed erano circa le 10:00 quando ha perso il controllo della sua moto che è balzata nell’uliveto sottostante alla strada.

Gli altri motociclisti, nel vedere la scena, disperati hanno allertato i soccorsi che sono giunti in pochissimi minuti nel luogo dell’incidente.

I soccorsi

I sanitari del 118 hanno allertato anche l’elisoccorso, ma per il giovane uomo non c’è stato nulla da fare nonostante indossasse il caso e tutte le protezioni necessarie e il decesso è stato constatato prima dell’arrivo dell’eliambulanza.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Serre sotto il Comando della Compagnia di Eboli, il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, profondamente scosso dalla tragedia.

Il cordoglio

“La notizia della tragica scomparsa di Cristian De Vivo che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Pagliarone, ci ha lasciati senza parole.

Il sindaco Antonio Opramolla, l’amministrazione comunale tutta e l’intera cittadinanza si stringono intorno al dolore che ha colpito la famiglia De Vivo e tutti gli amici del giovane centauro. A loro giunga l’immenso abbraccio di Serre” in queste parole il cordoglio della comunità, espresso sulle pagine istituzionali del Comune di Serre.