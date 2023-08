“Incontri d’autore” a Casal Velino, il Prof. Giuseppe di Genio presenta il libro: “Usi civici e domini collettivi nella Regione Campania”

Nella XII edizione di “Incontri d’autore. Vacanze e letture”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Casal Velino in collaborazione con la Delia Agenzia Letteraria e condotta da Bartolomeo Lanzara, sarà presentato lunedì 7 agosto, (ore 21.30- Palazzina del Porto – Casal Velino Marina), il libro del Prof. Giuseppe di Genio, dal titolo : “Usi civici e domini collettivi nella Regione Campania”. Interverranno: Silvia Pisapia (sindaco di Casal Velino); Avv. Giuseppe Amorelli, Avv. Bartolomeo Lanzara. I terreni ad uso civico rappresentano una risorsa di sviluppo importante non utilizzata a pieno, per questo motivo la regione dovrebbe predisporre dei piani di valorizzazione delle terre civiche e richiamare i comuni che ignorano le occupazioni senza titolo.

E’ necessario creare la giusta attenzione verso la legalità e la corretta gestione dei diritti collettivi a difesa di un patrimonio che interessa migliaia di ettari di coste, boschi, pascoli e terreni agricoli. I comuni devono fare la loro parte per garantire i diritti collettivi dei cittadini e la salvaguardia ambientale. Il prof. Giuseppe Di Genio è attualmente professore titolare della Cattedra di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università di Salerno nonchè titolare di Diritto Pubblico Comparato. E’ Presidente del Gruppo di studi sugli Usi civici e i Demani nell’Italia Meridionale (www.cesducim.blogspot.com), Esperto Legale del Nucleo di supporto delle proprietà collettive del Centro studi sui demani collettivi nell’Università di Trento, Coordinatore per la Campania della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, fondata a Roma presso il Senato della Repubblica il 7 marzo 2006, con sede nell’Università di Trento (la cui attività e partecipazione, tutelando gli usi civici nell’Italia Meridionale, ha portato alla recente “Legge sui Domini Collettivi” n. 168 del 2017), Referente del Gruppo di lavoro “Usi civici e Demani” della Banca delle Competenze dell’Università di Salerno nonchè Componente Esperto del Gruppo di Lavoro della Regione Basilicata per la modifica della legge regionale n. 57/2000 sugli usi civici in Basilicata con nomina di cui al DGR n. 1147/2014, progetto di legge regionale approvato con DGR n. 457 del 29.4.2016.

Su tale progetto di legge in itinere ha svolto in data 8.11.2017 una Audizione presso la Terza Commissione Consiliare permanente Attività produttive, Territorio e Ambiente del Consiglio Regionale della Basilicata. È componente del Comitato tecnico scientifico del centro studi AGRISMART della COLDIRETTI Campania con sede in Napoli ed è stato nominato in data 1.2.2016 componente della Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’albo regionale delle ditte boschive designato dalla Giunta di Unioncamere Campania. È stato insignito il 6 ottobre 2018 del Premio Ortega per la sezione scienze giuridiche e sociali. Dal dicembre 2018 è componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio istituzionale per la libertà e giustizia sociale “Sandro e Carla Pertini”