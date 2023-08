Limiti su serate musicali a Casal Velino: regole meno stringenti a partire da oggi

Nuova ordinanza del sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia relativamente a musica e intrattenimento sul territorio comunale. Nelle scorse settimane il primo cittadino finì al centro delle polemiche per aver firmato un provvedimento con cui impediva il karaoke e limitava le serate musicali. Ora arriva una parziale rettifica alla precedente ordinanza.

Il nuovo provvedimento

A partire da oggi, 4 agosto e fino al 20 agosto, per i giorni di venerdì, sabato e domenica e per le sere del 14 e 15 agosto sarà consentito agli esercizi commerciali presenti all’interno del territorio di Marina di Casal Velino, lo svolgimento di intrattenimenti musicali non oltre, però, le ore 01.30. Resta fermo il divieto assoluto di svolgimento di serate di karaoke fino alla data del 31 agosto. Vietate anche immissioni sonore per gli esercizi commerciali ambulanti.

La precidente ordinanza

Il precedente provvedimento del primo cittadino disponeva che a partire dal 20.07.2023 e fino al 31.08. 2023, è consentito per ogni esercizio commerciale presente all’interno del territorio di Marina di Casal Velino, lo svolgimento di intrattenimenti musicali per un massimo di 2 serate, preferibilmente nella giornata del venerdì, fino alle ore 01.30.

L’autorizzazione dovrà essere rilasciata previa presentazione di idonea istanza nei modi e nei termini di legge, almeno 7 giorni prima della programmazione prevista.